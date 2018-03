Anzeige

Video Sport Einen Monat nach Olympia-Silber: Ehrhoff beendet Karriere Christian Ehrhoff hat genau einen Monat nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang seine Eishockey-Karriere beendet. Wenige Stunden nach dem Aus in den DEL-Play-offs mit den Kölner Haien erklärte der 35-Jährige seinen Rücktritt. Christian Ehrhoff hat genau einen Monat nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang seine Eishockey-Karriere beendet. Wenige Stunden nach dem Aus in den DEL-Play-offs mit den Kölner Haien erklärte der 35-Jährige seinen Rücktritt.

„Nach so einer Karriere so ein Highlight zu erleben, da ist es nachvollziehbar, in seinem Alter einen Schlussstrich zu ziehen“, sagte Reindl zum Umdenken beim 35-Jährigen, der trotz seines noch bis 2019 gültigen Vertrags in Köln nach dem Play-off-Aus der Haie gegen Nürnberg am späten Sonntagabend sein Karriereende verkündet hatte.

„Er hat sich auf und neben dem Eis immer als Führungspersönlichkeit gezeigt und gehörte zu den besten Spielern, die das deutsche Eishockey hervorgebracht hat“, rühmte Bundestrainer Sturm den mit 862 NHL-Partien einstigen Nordamerika-Dauerbrenner. 2011 hatte Ehrhoff mit Vancouver gegen Dennis Seidenbergs Boston Bruins nur knapp den Stanley Cup verpasst. Lange Zeit galt er als einer der besten Verteidiger der Welt.

„Das hinterlässt natürlich eine riesige Lücke. Aber es eröffnet auch Chancen für andere Spieler“, sagte Reindl. Sturm wollte von alldem zumindest am Montag erst einmal nichts mehr wissen. Der gefeierte Bundestrainer verabschiedete sich nach einer Vielzahl von Medienterminen nach Olympia in den Urlaub. Von Ehrhoffs Rücktritt wusste er schon seit „ein paar Tagen“.

Bereits in der kommenden Woche startet der Coach mit den dann verfügbaren Spielern in die WM-Vorbereitung. „Marco muss nun eine neue Herausforderung angehen“, sagte Reindl. Fraglich ist indes, wie lange der 39-Jährige das noch tun wird. Zwar verlängerte Sturm erst vor Olympia seinen Vertrag bis 2022, doch in Pyeongchang ist er mit den wundersamen Darbietungen seines Teams seinem großen Ziel gehörig näher gekommen: einem Vertrag als NHL-Coach. dpa

