Ein Hauch von Rasselbande

Herning.Olympia zählt nicht mehr. „Halbfinale bei einer WM, das ist ziemlich weit weg“, sagte Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm. „Es ist ein neuer Anfang, ein komplett anderer Kader als vor zwei Monaten. Deswegen wird es für uns enorm schwierig werden, an die Erfolge anzuknüpfen.“

Mit nur zehn Finalisten von Pyeongchang, dafür aber mit sieben Nordamerika-Spielern inklusive NHL-Star Leon Draisaitl, geht der Silberschmied der Winterspiele die komplizierte Weltmeisterschaft in Dänemark an. Die Erwartungen vor dem Auftakt am kommenden Freitag gegen den WM-Gastgeber (20.15 Uhr/Sport1) sind trotz des Umbruchs riesig. Eine neue Eishockey-Begeisterung soll entfacht werden.

Das deutsche Aufgebot für die Eishockey-WM in Dänemark Torhüter: Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG/25 Jahre/22 Länderspiele), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt/28/46), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers/27/11) Verteidiger: Bernhard Ebner (Düsseldorf/27/38), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks/NHL/30/45), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg/27/40), Oliver Mebus (Nürnberg/25/12), Jonas Müller (Eisbären Berlin/22/21), Moritz Müller (Kölner Haie/31/132), Dennis Seidenberg (New York Islanders/NHL/36/66), Yannic Seidenberg (EHC München/34/155) Stürmer: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers/NHL/22/38), Yasin Ehliz (Nürnberg/25/61), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/AHL/23/3), Patrick Hager (München/29/114), Mirko Höfflin (Schwenninger Wild Wings/25/19), Dominik Kahun (München/22/45), Nicolas Krämmer (Köln/25/40), Marc Michaelis (Minnesota State University/22/8), Marcel Noebels (Berlin/26/53), Daniel Pietta (Krefeld/31/97), Matthias Plachta (Adler Mannheim/26/72), Frederik Tiffels (Wheeling Nailers/ECHL/22/21), Sebastian Uvira (Köln/25/24), Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/AHL/21/0.

Allerdings sind Olympia-Hauptdarsteller wie Christian Ehrhoff und Marcel Goc zurückgetreten. Insgesamt 15 Winterspiele-Teilnehmer, die vor zwei Monaten zum größten Erfolg des deutschen Eishockeys beigetragen haben, reisten am Dienstag nicht mit nach Herning.