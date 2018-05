Ein Märchen ohne glückliches Ende

Anzeige

Kopenhagen.Mit den Silbermedaillen um den Hals feierten die Schweizer Eishockey-Spieler in der Heimat ihren unvergesslichen WM-Moment. Tausende Fans bereiteten der Mannschaft nach dem dramatisch mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen Schweden verlorenen WM-Finale am Flughafen Zürich-Kloten einen begeisterten Empfang. Zur Enttäuschung nach dem knapp verpassten Gold kam auch Stolz. „Schlussendlich haben wir ganz Großes geleistet. Aber wir brauchen sicher noch ein paar Tage, um das zu verdauen“, sagte der beste Schweizer WM-Torschütze Enzo Corvi.

Dass es am Sonntagabend in Kopenhagen nicht zum ersten großen Titel reichte und die Schweden ihnen wie 2013 die Party vermiesten, nehmen die Schweizer als Ansporn. „Ich habe immer gesagt, dass die Schweiz irgendwann Weltmeister wird. Vielleicht erlebe ich es noch als Trainer, vielleicht als Fan, aber irgendwann werde ich es erleben“, sagte Trainer Patrick Fischer forsch. „Als wir vor drei Jahren über den WM-Titel gesprochen haben, hat mir jeder ins Gesicht gelacht. So falsch lag ich da wohl nicht.“

Im packenden Finale hatte es zunächst bei zweimaliger Führung ebenso wie im Penaltyschießen so ausgesehen, als könnte sich die Schweiz in den elitären Kreis der bisher nur acht Weltmeister-Nationen einreihen. In der Penalty-Lotterie scheiterten aber nach dem erfolgreichen ersten Schützen Sven Andrighetto alle seine Kollegen.