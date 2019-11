Ein Sieg fürs Poesiealbum

Krefeld. Das Siegtor erzielt - und momentan keinen Vertrag für diese Saison in der Tasche: Klar, dass sich die meisten Reporter nach dem 4:3-Coup der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Russland auf Felix Schütz stürzten. Der Angreifer, der das DEB-Team beim Deutschland Cup in Krefeld in der 54. Minute mit dem entscheidenden Treffer für ein couragiertes Auftreten belohnte, sah sich

...