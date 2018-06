„Ein Traum wird wahr“

Anzeige

Vor allem Bokk wird eine vielversprechende Karriere vorausgesagt. Nach den Jugendjahren in Schweinfurt und bei den Kölner Haien wechselte er 2017 nach Schweden zum Växjö Lakers HC. In deren U-18-Team überzeugte er in der abgelaufenen Spielzeit mit 41 Scorerpunkten in 35 Spielen. Ob der Torschützenkönig der U-18-WM 2017 schon diesen Sommer in die USA geht, ist offen. „Die NHL ist mein Ziel, aber ich will es nicht überstürzen. Ich will mich in der Profi-Mannschaft der Lakers etablieren“, deutete Bokk an, noch in Schweden zu bleiben.

Für Deutschlands Nationalkeeper Philipp Grubauer beginnt ebenfalls eine neue Zeitrechnung. Der frischgebackene Stanley-Cup-Gewinner wurde am Freitag nach sechs Jahren bei den Washington Capitals in einem Tauschgeschäft an die Colorado Avalanche abgegeben. Dort hat der 26-jährige Rosenheimer nun endlich die Chance, als Nummer eins in der NHL zu spielen. Bei dem in Denver beheimatete Team erhielt Grubauer einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Spielzeit überzeugte Grubauer mit einer Fangquote von 92,3 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,35 während der regulären Saison.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018