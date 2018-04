Eisbären ziehen ins Finale ein

Anzeige

Nürnberg.Im Kampf um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fordert der ehemalige Serienmeister Eisbären Berlin den Titelverteidiger EHC Red Bull München. Damit trifft Münchens Trainer Don Jackson auf seinen Ex-Ex-Club, mit dem er fünf Meisterschaften feierte.

Den Berlinern gelang im Halbfinale bei den Nürnberg Ice Tigers ein 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)-Erfolg, der ihnen den nötigen vierten Sieg in der Serie bescherte. Zum Matchwinner wurde – wie schon in Spiel fünf – Eisbär Mark Olver mit seinem Treffer dreieinhalb Minuten vor dem Ende.

Berlin steht zum zehnten Mal im DEL-Finale und kann den achten Titel feiern. Die Serie gegen München beginnt am Freitag (19.30 Uhr) in der bayerischen Landeshauptstadt. Nürnberg dagegen scheiterte zum dritten Mal in Serie im Play-off-Halbfinale und muss weiter auf das dritte DEL-Finale und die erste Meisterschaft warten.