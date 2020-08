Fast wie einst die Adler

Toronto.Die Eishockeyspieler der Tampa Bay Lightning und der Columbus Blue Jackets haben sich das viertlängste Play-off-Duell der Geschichte geliefert. Zum Auftakt der Endrunde setzten sich die Lightning am Dienstag (Ortszeit) nach fünf Verlängerungen und insgesamt sechs Stunden mit 3:2 durch. In der Best-of-seven-Serie führt das Team aus Florida dank des entscheidenden Treffers von Brayden Point (151. Minute) mit 1:0.

Aber nicht nur die Spieldauer war historisch, denn mit insgesamt 151 Abschlüssen gaben beide Mannschaften die meisten Schüsse in einem Spiel seit der Datenerhebung 1955/1956 ab. Außerdem sicherte sich Blue-Jackets-Schlussmann Joonas Korpisalo mit 85 Paraden einen weiteren Rekord.

Die später angesetzte Partie zwischen den Boston Bruins und den Carolina Hurricanes konnte wegen der nicht vorhersehbaren Länge der Partie nicht planmäßig angepfiffen werden und wurde um einen Tag verschoben.

Längstes DEL-Match 2008

Das superlange NHL-Play-off-Duell erinnert in seinen Dimensionen ein wenig an das längste Spiel in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga: Damals waren an dem DEL-Marathon-Match die Kölner Haie und die Adler Mannheim beteiligt. Das dritte Play-off-Viertelfinalspiel begann in der Kölner Arena am 22. März 2008 und endete nach exakt 168:16 Spielminuten in der Nacht des 23. März, die Haie gewannen damals durch den entscheidenden Treffer von Philip Gogulla mit 5:4 – nach einer Gesamtdauer von über sechseinhalb Stunden. dpa/sko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020