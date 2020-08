Frühes Aus schockt Oilers und Leon Draisaitl

Edmonton.Der Schock über das unerwartete Aus der Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl wird die Stadt noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Dennoch haben vier Profis aus Deutschland in den Play-offs der stärksten Eishockey-Liga der Welt weiterhin die Chance auf den Titel. Ausgerechnet der für mehrere wichtige Auszeichnungen in der NHL nominierte Topscorer Draisaitl ist mit seinen Oilers nach der verlorenen Serie gegen die Chicago Blackhawks jedoch raus – und die Menschen in der Gastgeberstadt sind enttäuscht.

„Es spielt keine Rolle mehr, wo die Play-offs gespielt werden, nun da die Oilers draußen sind“, schrieb das „Edmonton Journal“ nach dem 1:3 der Mannschaft in der Serie gegen die Außenseiter aus Chicago. „Die Play-offs werden sein, was sie immer sind für die Edmontonians: Eine Million Meilen weit weg.“ Dabei werden alle Spiele der Western Conference in der kanadischen Stadt gespielt, und auch der Stanley Cup wird dort vergeben.

Tobias Rieder mit den Calgary Flames, Philipp Grubauer mit den Colorado Avalanche sowie Tom Kühnackl und Thomas Greiss mit den New York Islanders sind nun die vier Deutschen mit Chancen auf die Meisterschaft. Korbinian Holzer (Nashville Predators) ist mit seinem Team ebenso ausgeschieden wie Nico Sturm (Minnesota Wild).

„Zu viele kleine Fehler“

Draisaitl kann jetzt nun nur noch auf die persönlichen Auszeichnungen nach dem Ende der Finalserie hoffen. Er ist unter anderem nominiert für den von Journalisten vergebenen Titel als wertvollster Spieler der Hauptrunde sowie die von anderen Profis vergebene Auszeichnung als herausragender Spieler der Saison. Es wäre ein schwacher Trost. „Eishockey ist ein Teamsport, und dann interessiert es nicht, wie viele oder welche Einzeltrophäen ich gewinne“, sagte er schon vor dem Neustart nach der monatelangen Corona-Pause.

„Wir haben einfach zu viele kleine Fehler gemacht, die zu diesem Zeitpunkt des Jahres einfach nicht passieren dürfen“, kritisierte der sichtlich enttäuschte 24-Jährige aus Köln dann nach der 2:3-Niederlage im vierten Spiel gegen die Blackhawks am Freitagabend (Ortszeit). „Wir haben nie wirklich unsere beste Leistung abgerufen. Wenn einem das nicht gelingt, ist diese Liga einfach zu gut. Das ist frustrierend.“

Durststrecke seit 1990

Nach der langen Corona-Pause waren statt der üblichen 16 Mannschaften 24 Teams für die erweiterten Play-offs qualifiziert, die in zwei sogenannten Blasen in Edmonton und Toronto ausgetragen werden. Die Oilers waren nach der ordentlichen Hauptrunde mit dem fünften Rang und den gestiegenen Erwartungen als Favorit in die Qualifikationsrunde gegen Chicago gegangen.

Dementsprechend bedient war Edmontons Trainer Dave Tippett nach dem Aus: „Es ist frustrierend, weil wir mehr erwartet hatten.“ Die Oilers gehörten bis zur Corona-Zwangspause noch zum Favoritenkreis, der erste Stanley-Cup-Sieg seit 1990 schien dank Draisaitl und dem zweiten Ausnahmestürmer im Team, Connor McDavid, greifbar.

Gemeinsam mit Ryan Nugent-Hopkins erzielte das Duo nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs 10 der 15 Treffer der Kanadier. „Wir sind nie wirklich ins Rollen gekommen“, haderte Draisaitl. Im entscheidenden letzten Spiel war auch der deutsche Eishockey-Star ohne Torbeteiligung geblieben. dpa

