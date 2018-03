Für Dennis Endras zählt nur das Team

Dennis Endras ist bei den Mannheimer Adlern gesetzt. Ob der 32-Jährige auch bei Olympia spielt, entscheidet Bundestrainer Marco Sturm kurzfristig. © dpa

Pyeongchang.Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm gibt sich Mühe, sein Torhüter-Problem vor dem Start des Olympia-Turniers öffentlich nicht einzugestehen. Es sind die Zwischentöne, die keinen Zweifel daran lassen: Die Weigerung der NHL, die weltbesten Spieler für Olympia freizugeben, trifft die DEB-Auswahl auf keiner anderen Position so hart. Erstmals in seiner Amtszeit hat Sturm in Pyeongchang nicht

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3640 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.02.2018