Gestiegene Nachfrage

München.Beim Gedanken an Pyeongchang 2018 lacht Franz Reindl erst einmal laut. Dann wird der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) leise und nachdenklich. „Ich glaube nicht“, flüstert der 64-Jährige auf die Frage, ob er einen Erfolg wie Olympia-Silber noch einmal erleben wird. „So etwas passiert nur einmal im Leben. Das wird sich nicht noch einmal wiederholen.“

Dazu muss man drei Dinge wissen: Reindl ist erstens Optimist durch und durch. Zweitens stand er 1976 selbst auf dem Eis, als Deutschland bei Olympia in Innsbruck Bronze gewann. Drittens rief er lange vor Olympia das Reformprogramm „Powerplay 2026“ ins Leben. Dies soll bis 2026 Erfolge wie 2018 nachhaltig ermöglichen.

Noch immer Gänsehaut

Und im Februar 2018 passte alles. „Da ist einfach Unglaubliches passiert. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut“, sagt Reindl – der Moment des Lachens. Das historische Endspiel von Pyeongchang, als dem deutschen Außenseiterteam des damaligen Bundestrainers Marco Sturm beim 3:4 nach Verlängerung gegen Russland 55,5 Sekunden zur ganz großen Sensation fehlten, jährt sich am 25. Februar zum ersten Mal.

„So einen Erfolg braucht jede Sportart. Es kann ein Katalysator sein, gewisse Dinge schneller zu erreichen“, sagt DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. Der 37-Jährige erfüllt „Powerplay 2026“ mit Leben und reformiert Verband und Sport im DEB. In der Tat gab es in dem laut Reindl „großartigen Jahr“ seitdem Anzeichen eines Booms. Die Nachfrage aus der weltbesten Liga – der nordamerikanischen NHL – an deutschen Profis wächst, die Anmeldungen im Nachwuchs steigen, die Medienpräsenz ist größer geworden, das Silberteam wurde als erstes Eishockey-Team überhaupt zur Mannschaft des Jahres gekürt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019