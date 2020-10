Haie üben Verzicht

Die Haie-Spieler tragen ihren Teil zum Überleben des Clubs bei. © dpa

Köln.Team und Personal unterstützen den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie in der wirtschaftlichen Not aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Gehaltsverzicht von „bis zu 60 Prozent. Die Spieler zeigen eine außergewöhnliche Bereitschaft, durch einen massiven Gehaltsverzicht ihren Beitrag zu leisten“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Clubs.

Die Kölner Haie sind wie alle Vereine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ganz besonders auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, sie bilden das Fundament für einen Spielbetrieb. Durch die Zuschauer werden nach Angaben der Haie 80 Prozent der Einnahmen generiert. Das schließt sowohl die Ticketeinnahmen für die rund 18 000 Zuschauer fassende Lanxess-Arena als auch die damit verbundenen Fanartikelverkäufe oder Sponsoring-Anteile ein. In der vergangenen abgebrochenen Saison kamen zu den 26 Heimspielen der DEL-Hauptrunde durchschnittlich 13 333 Zuschauer.

Der Verein teilte zudem mit, dass sich die Sponsoren beteiligen, auch die Politik habe ihren Willen bekundet, zu helfen. Wegen der Pandemie steht immer noch kein neuer Starttermin für die DEL-Saison fest. Auf die Teilnahme an dem geplanten Testturnier „MagentaSport-Cup“ verzichten die Kölner. dpa

