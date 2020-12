Hollywood in der DEL

Krefeld.Einigen Fans der Krefeld Pinguine wurde es kurz vor dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga angst und bange. Der verbliebene treue Anhang des deutschen Meisters von 2003 schrieb daher einen offenen Brief an die Verantwortlichen, die in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo kamen und gingen. Darin mokierten sich die KEV-Fans jüngst darüber, dass „Anhänger der anderen Vereine Mitleid mit uns hatten“. Von „Hohn und Spott“ war die Rede. Dafür sorgte der Clubs teils gar selbst.

„Wir sind für die uns vorliegende Situation verantwortlich und möchten sie nun lösen, um uns wieder auf Eishockeyspielen zu konzentrieren – weg vom EC Hollywood“, schrieben die Pinguine selbst in einer Stellungnahme, nachdem sich die gesamte Liga verwundert über die Personalmeldungen aus Krefeld gezeigt hatte. Seit über einem Jahr sind es immer wieder negative Nachrichten, die die Krefelder selbst produzieren. „Ich dachte, wir waren im Februar ganz unten und wusste nicht, dass es noch einen Keller gibt“, sagte KEV-Ehrenkapitän Uwe Fabig.

Irre Personalfluktuation

Der seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten steckende Club stand in der vergangenen Saison monatelang vor der Insolvenz. Dann wurde man den ungeliebten Investor Michail Ponomarew los, und alles sollte seriöser und besser werden. Nun ja. Geschäftsführer Matthias Roos ging im Frühjahr ebenfalls und leitete eine irre Personalfluktuation ein. Roos-Nachfolger wurde Roger Nicholas. Der US-Amerikaner ist schon längst wieder weg.

Äußerungen des 62-Jährigen legen den Verdacht nahe, dass dieser die wirtschaftliche Situation als deutlich angespannter erachtet habe als der neue Investor Stefano Ansaldi und andere Verantwortliche. Der Schweizer Ansaldi setzte den erst 24 Jahre alten Letten Sergej Saveljev als neuen Geschäftsführer ein.

Nicholas’ Meinung über seinen Nachfolger lässt tief blicken. „Eigentlich braucht er einen Fachmann an seiner Seite. Den können die Pinguine aber nicht bezahlen“, sagte Nicholas der „Rheinischen Post“. Sportlich dürfte es den Krefeldern entgegen kommen, dass die Rückkehr zum Auf- und Abstieg verschoben wurde. Der Kader des Clubs gleicht einer Wundertüte. dpa

