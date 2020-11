Immer mehr Signale für Eishockey-Saisonstart in voller Stärke

Wolfsburg/München.Mit dem reibungslosen Auftakt in das Vorbereitungsturnier wächst in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Hoffnung auf einen Saisonstart. Die Anzeichen verdichten sich, dass das lange Warten in der zweiten Dezember-Hälfte ein Ende nehmen könnte und die Clubs nach einer dann neun Monate langen Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir vielleicht in voller Stärke starten können“, sagte der Wolfsburger Sportchef Karl-Heinz Fliegauf. „Das wäre natürlich sehr gut fürs Eishockey und für unsere Liga.“

Am Donnerstag wird bei einer Gesellschafterversammlung wieder über einen Neustart entschieden. Kritik an der späten Entscheidung nach bereits zweimaliger Verschiebung eines Saisonstarts wehrt Fliegauf ab: „Ich glaube, dass wir bis jetzt vieles richtig gemacht und das Zepter des Handelns nach wie vor in der Hand haben. Ich glaube, dass es richtig war abzuwarten.“ Wenn klar sei, wie viele Clubs am Spielbetrieb teilnehmen würden, könne man „fest davon ausgehen, dass wir Sachen in der Schublade haben.“

Die Frage, ob eine Saison mit allen oder mit weniger als den üblichen 14 Teams durchgezogen werden könnte, beantwortet das Vorbereitungsturnier nicht. Sechs Teams verzichteten aus finanziellen Nöten auf die Teilnahme. Nun deutet sich aber bei immer mehr Standorten an, dass sie es doch wirtschaftlich stemmen können – auch wenn ohne Publikum geplant werden muss. Selbst für einen Topclub wie die Adler Mannheim sei es ein „großes wirtschaftliches Risiko“, sagte Gesellschafter Daniel Hopp. Auch insbesondere die Kölner Haie mit dem höchsten Zuschauerschnitt der Liga leiden daran, dass aktuell ohne Publikum gespielt werden muss.

Die Nürnberg Ice Tigers und der ERC Ingolstadt teilten mit, sich abgesichert zu haben. Beide zählen wie Köln nicht zu den Teilnehmern des Testturniers, das auf der Initiative des übertragenden Telekom-Portals MagentaSport beruht. Auch bei den Haien geht die Tendenz aber in Richtung DEL-Teilnahme. dpa

