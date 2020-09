Islanders wahren Finalchance

Toronto.Das NHL-Team der New York Islanders hat nach großem Kampf und zweimaliger Verlängerung seine Chance auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup gewahrt. Ohne Einsatzminuten für die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und den verletzten Tom Kühnhackl gab es am Dienstagabend (Ortszeit) nach dem 1:1 gegen Tampa Bay Lightning in der regulären Spielzeit und einer torlosen ersten Verlängerung das Siegtor durch Jordan Eberle zum 2:1.

In der Serie war es der Anschluss zum 2:3 für das Team aus New York. Am Donnerstag kommt es nun zu Spiel sechs. Wer zuerst vier Siege hat, spielt gegen die Dallas Stars um die Meisterschaft in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Für Kühnhackl ist die Saison nach seiner Verletzung im August beendet. dpa

