Jungadler zum Siegen verdammt

Anzeige

Mannheim.Die Jungadler Mannheim haben die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) in den vergangenen Jahren dominiert. Um die Erfolgsgeschichte mit dem 15. Titel zu ergänzen, müssen sich die Blau-Weiß-Roten aber mächtig strecken. Nach der 2:5-Niederlage bei den Eisbären Juniors Berlin im ersten Finale steht die Mannschaft von Trainer Frank Fischöder unter Druck.

Der Plan in der Best-of-Three-Serie, in der zwei Siege benötigt werden, um die Meisterschaft zu feiern, ist klar: Heute (16.45 Uhr/Nebenhalle der SAP Arena) ist ein Sieg Pflicht, um ein alles entscheidendes drittes Finale am Sonntag (11 Uhr) zu erzwingen. Ein leichtes Unterfangen wird dies nicht. Die Berliner haben ihre Klasse schon im Halbfinale gegen Köln gezeigt. and