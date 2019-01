Kahun bleibt optimistisch

Chicago.NHL-Profi Dominik Kahun will sich trotz der großen Konkurrenz dauerhaft in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga etablieren. „Ich genieße es, dass ich mit den Jungs auf dem Eis stehen darf. Es ist etwas Besonderes. Aber es ist schwerer, als man denkt, hier zu spielen. Der Druck ist groß, und die Jungs scheißen mich auch mal zusammen, wenn ich etwas nicht so gut gemacht habe“, sagte der 23 Jahre alte Nationalspieler dem Portal „Sportbuzzer“. Es gehe im Eishockey darum, „tagtäglich auf höchstem Niveau zu spielen“.

Kahun hatte 2018 bei den Winterspielen mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen. Im Sommer wechselte er vom EHC Red Bull München zu den Chicago Blackhawks in die NHL, stand bislang in allen 51 Partien auf dem Eis und erzielte acht Treffer. Kahun machte seine ersten Schritte auf Schlittschuhen in der Eishalle des tschechischen Marienbad, ehe er mit seiner Mutter nach Deutschland zog. Dort spielte er zwei Jahre in der Nachwuchsabteilung des 1. EV Weiden, ehe er sich für eine Saison dem HC Plzen 1929 anschloss. Von dort aus ging es dann 2008 in die Nachwuchsabteilung der Jungadler.

„Ich bin sehr stolz, dass ich es hier geschafft habe“, sagte der Stürmer. Er habe wirklich viel Arbeit in den Traum von der NHL gesteckt. „Mein ganzes Leben habe ich einiges geopfert“, sagte Kahun und ergänzte: „Aber ich bin immer noch nicht da, wo ich sein will.“ Auf die Frage, warum es für deutsche Spieler so schwer sei, in der besten Eishockey-Liga der Welt Fuß zu fassen, antwortete Kahun: „Es ist sehr schwer, hier oben zu bleiben. Deshalb werde und kann ich mich auch nie zurücklehnen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019