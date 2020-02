Kahun jetzt bei den Buffalo Sabres

Berlin.NHL-Profi Korbinian Holzer (oberes Bild) hat mit Wehmut Abschied von den Anaheim Ducks genommen. „Das fällt mir nicht leicht“, schrieb der 32 Jahre alte deutsche Eishockey-Nationalspieler in der Nacht auf Dienstag bei Instagram und dankte für fünfeinhalb „unglaubliche“ Jahre. Der Verteidiger aus München wird künftig für die Nashville Predators spielen, die im Gegenzug Matt Irwin an die Ducks abgaben. Holzer spielte in der DEL zuletzt für Düsseldorf (2007-2010).

Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun (unteres Bild) wechselte ebenfalls innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL: Der 24 Jahre alte Stürmer wurde von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres mit dem deutsch-kanadischen Trainer Ralph Krueger transferiert. Der frühere Spieler des Mannheimer ERC (Schüler) und der Jungadler Mannheim (2008-2012) spielt nun in seiner zweiten NHL-Saison beim dritten Team. In der DEL spielte Kahun zuletzt in München (2014-2018). dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020