Kahun: WM-Zusage unter Vorbehalt

Chicago.NHL-Senkrechtstarter Dominik Kahun will bei der Eishockey-WM im Mai für Deutschland spielen, sollten seine Chicago Blackhawks die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga verpassen. „Wenn das nicht klappt, würde ich natürlich sehr gerne kommen“, sagte der 23 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang am Freitag im Internet-Podcast „Die Eishockeyshow“.

Der ehemalige Jungadler-Spieler Kahun war vor der Saison in die NHL gewechselt und hat sich in Chicago auf Anhieb durchgesetzt. Aktuell zählt der frühere Münchner zu den vier besten Rookies (Neulingen) der Liga.

„Bei mir persönlich läuft es richtig gut. Es hat etwa 20 Spiele gedauert, bis ich wirklich angekommen bin“, sagte Kahun weiter. Nach einem schwachen Saisonstart und einem Trainerwechsel lief es auch für die Blackhawks zuletzt besser. dpa

