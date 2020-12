Kritik an WM in Belarus wächst

Brüssel.Wegen der geplanten Eishockey-WM mit Belarus als Co-Gastgeber erhöht das Europaparlament den Druck auf den Eishockey-Weltverband IIHF. Staatschef Alexander Lukaschenko, „ein brutaler Diktator und selbsterklärter Eishockey-Liebhaber, verstößt gegen alle moralischen Prinzipien, die Ihrem Verband am Herzen liegen“, heißt es in einem Brief an IIHF-Präsident René Fasel.

Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wurde von 49 Europaabgeordneten unterzeichnet, wie Co-Initiatorin und Grünen-Politikerin Viola von Cramon am Mittwoch sagte. Es ist bereits der zweite Brief aus dem Parlament an den Schweizer Fasel in der Sache. Da es kein Einlenken gegeben habe, müsse man den Druck erhöhen, sagte von Cramon.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Belarus geplant. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August halten in Belarus jedoch die Proteste gegen Lukaschenko an. Mehrere Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt. dpa

