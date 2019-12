Leon Draisaitl – das „Biest“

Edmonton.Grenzen scheint es für Leon Draisaitl nicht zu geben. Wo andere sich verwundert die Augen reiben, dass ein deutscher Eishockey-Profi punktemäßig derzeit bester NHL-Spieler ist, zuckt der 24 Jahre alte Kölner mit den Schultern. „Ich denke da eigentlich nicht groß darüber nach. Letztlich versuche ich schon, einfach von Jahr zu Jahr immer besser zu werden“, sagte Draisaitl. Auch als NHL-Topscorer soll damit nicht Schluss sein: „Ich denke auch, dass ich immer noch Luft nach oben habe.“

Das klingt erstaunlich. Draisaitl ist auf dem Weg, seine 105 Punkte aus der vergangenen Saison mit den Edmonton Oilers in der besten Liga der Welt deutlich zu übertreffen. Aktuell führt er die Scorerwertung mit 53 Punkten (19 Tore und 34 Vorlagen) aus 32 Spielen vor seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid an. Bleibt Draisaitl verletzungsfrei, könnte dies mit der bisherigen Quote zu mehr als 135 Punkten am Saisonende führen. Das schaffte in diesem Jahrtausend kein anderer NHL-Spieler annähernd – kein Jaromir Jagr, kein Mario Lemieux, kein Alexander Owetschkin und auch kein Sidney Crosby. „Er ist ein Biest da draußen“, sagte Oilers-Coach Dave Tippett über seinen Top-Star, den er fast in Dauerschleife aufs Eis schickt: 22:48 Minuten im Schnitt – NHL-Topwert für einen Stürmer.

7,2 Millionen Euro pro Jahr

Der erst 22 Jahre alte Oilers-Kapitän McDavid ist der filigranere Spieler und gilt als der Lionel Messi des Eishockeys. Draisaitls Spiel hingegen ist von der Effizienz eines Cristiano Ronaldo im Fußball geprägt. Athletisch hat er sich stetig verbessert und ist inzwischen kaum noch vom Puck zu trennen. Weltklasse ist Draisaitl schon länger. 2017 brachte ihm dies einen 68-Millionen-Dollar-Vertrag über acht Jahre ein. Jährlich sind dies umgerechnet 7,2 Millionen Euro. Heute erscheint dies lächerlich wenig angesichts des Salärs anderer NHL-Superstars, in deren Sphären er längst eingedrungen ist.

Inzwischen gibt es Diskussionen darüber, ob er gar der beste Spieler der Welt sei. „Wenn du Punktbester in der NHL bist, sagt das viel. Was der Leon leistet, ist einfach phänomenal“, sagte DEB-Chef Franz Reindl. „Leon ist definitiv einer der besten Spieler in der Welt“, befand der frühere Bundestrainer Marco Sturm.

Draisaitl selbst sieht auch diese Diskussion gelassen. „Es gibt wirklich viele Spieler in der Liga, bei denen man sagen könnte, dass derjenige der weltbeste Spieler ist. Ich finde das schwierig. Es war immer mein Ziel, einer der Besten der Welt zu werden“, meinte Draisaitl.

Mit Druck hat der Sohn des früheren Nationalstürmers und MERC-Profis Peter Draisaitl nie Probleme gehabt. Früh galt Draisaitl als eines der größten Talente der Welt. 2014 war er beim NHL-Draft der drittbegehrteste Spieler. So früh wurde bei der Rechtevergabe der besten Talente eines Nachwuchsjahrgangs niemals zuvor ein Deutscher gezogen. Das frühere Wayne-Gretzky-Team Edmonton Oilers schlug zu. Schnell sprachen US-Medien vom „German Gretzky“. All das klang zu Beginn der NHL-Karriere vermessen. Inzwischen nicht mehr. dpa

