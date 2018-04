Meisterliches München

Anzeige

München.Der EHC München ist zum dritten Mal in Serie deutscher Eishockey-Meister. Der Favorit gewann am Donnerstagabend das entscheidende Finalspiel gegen die Eisbären Berlin mit 6:3 (4:1, 1:0, 1:2). Die Hauptstädter konnten ihre Aufholjagd in der Best-of-Seven-Serie nach 1:3-Rückstand nach Siegen nicht krönen. Die Münchner Konrad Abeltshauser (13. Minute), Jon Matsumoto (16.), Steven Pinizzotto (17./28.), Mads Christensen (20.) und Brooks Macek (47.) sorgten für den Erfolg. Treffer von Micki Duponts (12.), Jamie MacQueen (45.) und James Sheppard (48.) reichten Berlin nicht. dpa