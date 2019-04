Michael Wolf muss München retten

München.Auf die Rückkehr in sein geliebtes Füssen freut sich Michael Wolf sehr – ein richtiges Finale seiner langen Karriere aber hatte der Eishockey-Oldie eigentlich schon noch eingeplant. In der Vorschlussrunde gegen die Augsburger Panther aber droht dem EHC München das Aus. Wolf ist gefordert, sonst gibt es nach 14 Jahren Deutscher Eishockey Liga kein Happy End. Nebenbei könnte es der 38-Jährige verpassen, als DEL-Rekordtorschütze in Rente zu gehen.

Coach Don Jackson war vor den Play-offs gefragt worden, wie sehr er sich denn eine vierte Meisterschaft als Abschiedspräsent für Wolf wünsche. „Wir freuen uns, wenn wir mit ihm gewinnen. Aber wir freuen uns nicht darauf, ihn dann zu verlieren“, antwortete Jackson. Nach dem Ende dieser Saison wird die DEL um ein Unikum ärmer sein. In einer von teils wilden Personalrochaden und Kurzauftritten nordamerikanischer Hoffnungsträger geprägten Liga war der Allgäuer stets eine Konstante.

In Iserlohn gereift

Bei den Iserlohn Roosters im Sauerland entwickelte sich Wolf von 2005 an zu einem der besten Angreifer Deutschlands. Um neben Auszeichnungen als Profi des Jahres oder Torschützenkönig auch eine richtige Trophäe zu gewinnen, ging der Kapitän des Nationalteams 2014 nach München und führte die Truppe zuletzt zu drei DEL-Meistertiteln. „Du bist ein großartiger Spieler, aber ein noch besserer Mensch. Dich im Team und in der Kabine zu haben, war eine Ehre. Du bist als Mensch unersetzlich“, sagte EHC-Manager Christian Winkler nach Wolfs 699. und letzten Hauptrundenspiel.

Während er auf Schlittschuhen und mit dem Schläger die Goalies zur Verzweiflung trieb, trat Wolf abseits der Eisfläche zurückhaltend auf, der 152-malige Nationalspieler (53 Tore) ist kein Polterer. Dem Routinier, dem wohl nur seine verhältnismäßig geringe Größe von 178 Zentimetern bei gut 80 Kilogramm einer Karriere in Übersee im Weg stand, ist Lob unangenehm. Nach dieser Saison wird Wolf nach Hause nach Füssen gehen, dort wartet das Schuhgeschäft seiner Familie auf ihn. Er will „ein paar Monate ins Land gehen lassen, und dann schauen wir weiter“. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019