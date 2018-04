München legt 4:1 gegen Berlin nach

Anzeige

München.Der EHC Red Bull München ist in der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin mit 2:1 in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann sein Heimspiel mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) und ist nur noch zwei Erfolge vom erneuten Meistertitel entfernt.

„Ich denke, dass wir mit allen vier Reihen ein super Tempo vorgelegt und Berlin super unter Druck gesetzt haben“, sagte Münchens Verteidiger Yannic Seidenberg und ergänzte: „Wir wissen, wir haben einen sehr tiefen Kader. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren.“ Berlins Stürmer James Sheppard erklärte: „Strafzeiten machen einen fertig. Aber das werden wir besser machen.“

In der dritten von maximal sieben Partien gaben Strafen den Ausschlag, die Eisbären handelten sich die Gegentore durch Seidenberg (8. Minute), Jon Matsumoto (28.) und Michael Wolf (38.) jeweils in Unterzahl ein. Nicholas Petersen verkürzte (44.), Patrick Hager machte alles klar (51.). Spiel Nummer vier steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin. dpa