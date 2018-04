München macht enormen Druck

Anzeige

Spiel drei am Mittwoch

Die Tore von Sean Backman (14./46.) und Nick Petersen (38./60.) waren zu wenig für die Eisbären, die erstmals in dieser K.o.-Runde in heimischer Halle verloren. „Wir haben es nicht geschafft, die Münchner unter Druck zu setzen“, sagte der Berliner Stürmer André Rankel. Bei der ersten Finalteilnahme seit 2013 müssen sich die Eisbären im dritten Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in München wieder deutlich steigern. Ansonsten droht das gleiche Schicksal wie vergangene Saison: Auch 2017 gewann die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Krupp im Halbfinale das erste Spiel in München – und verlor die folgenden vier nacheinander.

Der 3:4-Ausrutscher vor heimischer Kulisse am Freitagabend hatte die Münchner sichtlich angestachelt. Mit hohem Tempo setzten die Gäste Berlin von Beginn an unter Druck. Der 40 Jahre alte Goalie Petri Vehanen rettete im Eisbären-Tor gleich mehrfach. Doch mit unnötigen Strafen brachten sich die Berliner vor allem im ersten Drittel selbst in Not. dpa

