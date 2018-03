Nach Olympia-Coup wird die WM zur Herausforderung

Anzeige

Der frühere NHL-Stürmer rechnet nicht mit Problemen, wenn er dem einen oder anderen Silbermedaillengewinner klarmachen müsste, bei der WM Platz zu machen für einen NHL-Nachrücker. „Da gibt’s keine Schwierigkeiten, das sind doch alles Profis“, sagte der Bundestrainer in Berlin, wo der Olympia-Zweite am 21. April in einem WM-Test auf Frankreich trifft.

Die DEB-Auswahl startet am 2. April mit zwei Länderspielen gegen Russland in Sotschi in die WM-Vorbereitung. Unmittelbar vor Beginn der Titelkämpfe in Kopenhagen und Herning plant Sturm noch zwei Tests gegen die Gruppengegner: Gastgeber Dänemark und Südkorea.

