NHL erwägt Spiele an wenigen Orten

New York.Die NHL zieht im Zuge der Corona-Krise ein Modell mit zwei bis vier Spielstätten für die Fortsetzung der Saison in Erwägung. „Es muss nicht unbedingt nach Division aufgeteilt sein, aber es könnte sein. Dieser Ort könnte überall sein, wo es keinen (Corona-)Hotspot gibt“, sagte NHL-Chef Gary Bettman am Mittwoch (Ortszeit). Der Funktionär hofft weiter darauf, auch die noch fehlenden Hauptrunden-Spiele vor den Play-offs austragen zu können.

Seit dem 12. März ist die Liga unterbrochen. Für die Fortsetzung werden verschiedene Szenarien diskutiert. Bis 30. April läuft die Empfehlung an die Teams zur Selbstisolierung. Vor einer Wiederaufnahme soll den Akteuren mehrere Wochen Zeit gegeben werden, wieder auf dem Eis zu trainieren. „Die Entscheidung wird letztlich von Medizinern und Menschen getroffen, die Regierungen leiten“, sagte Bettman. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020