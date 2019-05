Niederbergers unverhoffter Aufstieg

Kosice.Den Aufstieg zur Nummer eins der Eishockey-Torhüter in Deutschland hat Mathias Niederberger kaum jemand zugetraut. Zum Ende der WM-Vorrunde spricht aber niemand mehr von Dennis Endras oder Danny aus den Birken, die Bundestrainer Toni Söderholm – für die meisten überraschend – nicht mit in die Slowakei genommen hatte. Auch am Sonntag, beim unglücklichen 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) gegen die NHL-Stars der USA, war Niederberger von der Düsseldorfer EG wieder bester Mann im deutschen Team. „Ich habe genau das von ihm erwartet. Er hat die Fähigkeiten dazu. Das haben vielleicht nicht alle gewusst“, sagte Söderholm über den 26-Jährigen.

Vor dem letzten Vorrunden-Spiel am Dienstag gegen Finnland (12.15 Uhr/Sport1) liegt Niederberger mit den Top-Torhütern der großen Nationen gleichauf. Mit einer starken Fangquote von 94,17 Prozent gehört er zu den fünf besten Keepern des Turniers, bekommt aber deutlich mehr Schüsse aufs Tor (120). Lob ist ihm fast peinlich.

„Ich würde sagen, wir spielen als Mannschaft einfach gut“, sagte Niederberger zu seiner Leistung. Dass Deutschland seine Ziele – die direkte Olympia-Qualifikation und den Viertelfinal-Einzug – schon nach den ersten vier Spielen fix hatte, lag vor allem auch an ihm.

Dabei war Niederberger vor der WM skeptisch beäugt worden. Meistertorwart Endras (33) aus Mannheim hielt in den Play-offs überragend. Olympia-Silbergewinner aus den Birken (34) war in Pyeongchang 2018 zum besten Torhüter der Winterspiele und danach zum besten Spieler der Deutschen Eishockey Liga gekürt worden.

Niederberger aber spielte, wohlwollend formuliert, mit der DEG unglückliche Play-offs. „Das zeigt seine mentale Stärke, dass er sich auf einer noch größeren Bühne noch einmal steigern kann“, sagte Söderholm, der den Sohn des früheren Nationalverteidigers Andreas Niederberger immer stärker als Endras und aus den Birken gesehen hat.

„Ich verstehe nicht, warum man das als riskante Situation bezeichnet, wenn wir zwei der besten Torhüter in Deutschland dabei haben“, schimpfte Söderholm vor der WM zu Fragen dazu. „Ich bin 100-prozentig sicher, dass sie für den nächsten Schritt bereit sind“, sagte der Finne und meinte noch Nürnbergs Niklas Treutle (28).

Treutle muss zurückstecken

Dass er noch einen Weltklasse-Torhüter aus der NHL dazu bekommen würde, konnte Söderholm da noch nicht planen. Philipp Grubauer aus Colorado ist inzwischen zwar im WM-Kader, aber seit seinem 30-Minuten-Einsatz gegen Frankreich verletzt. Dass dies selbst gegen die großen Nationen nicht mehr als Problem gilt, ist Niederbergers Verdienst. Bei ihm bewahrheitete sich Söderholms Einschätzung, bei Treutle nicht ganz. Der Nürnberger kassierte gegen Kanada acht Gegentore und sah extrem unglücklich aus.

Anders als Treutle und aus den Birken strahlt Niederberger große Ruhe aus. Spektakuläre Aktionen wie bei Endras wird man von ihm nie sehen, der Düsseldorfer steht per se immer richtig im Tor. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019