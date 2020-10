Olympiahelden in Liga zwei

Landshut.Einer ist WM-Kapitän des Eishockey-Nationalteams, einer Rekordtorschütze der DEL, der nächste hoffte einst auf den Sprung in die NHL. Alle drei feierten 2018 den Silber-Coup bei den Winterspielen in Pyeongchang. Und jetzt ging einer nach dem anderen in die zweite Deutsche Eishockey Liga (DEL2). Moritz Müller und Patrick Reimer, die beide verliehen wurden, und Felix Schütz folgten einem Trend, der sich mit der ungeklärten Situation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) begründen lässt.

Da der DEL-Start wegen der Coronavirus-Pandemie unsicher bleibt, stehen in den Aufstellungen der Zweitliga-Teams momentan Spieler, die dort normalerweise nicht zu finden sind. „Ich bin mir sicher, keiner ist runtergegangen, um viel Geld zu verdienen. Sie wollen Eishockey spielen, die zweite Liga ist eine tolle Sache“, sagte Schütz.

Die höchste deutsche Liga steht noch still, teilweise wird in den Clubs nicht regulär trainiert, Spieler sind in Kurzarbeit. Moritz Müller ließ sich deswegen von den Kölner Haien an seinen Jugendverein Kassel Huskies ausleihen. Reimer ging von Nürnberg in seine alte Heimat Kaufbeuren. Der vertraglose Schütz unterschrieb in Landshut. Am 6. November soll die DEL2 starten.

„Ein Jahr Pause komplett, dann wird es ganz, ganz schwierig zurückzukommen. Für die DEL2 ist das eine Win-win-Situation“, sagte Schütz. Seit März, seit dem Saisonabbruch, ruht der Spielbetrieb in der DEL. Zwar hofft die Liga auf einen Start in der zweiten Dezemberhälfte. Die Bekanntgabe des Vorbereitungsturniers ab dem 11. November ist ein positiver Schritt. Es nehmen aber nur acht der 14 DEL-Clubs teil und eine klare Perspektive für die Saison fehlt noch. Die Kölner, bei denen ein Gehaltsverzicht von „bis zu 60 Prozent“ ausgehandelt wurde, verzichten aufgrund der wirtschaftlichen Not auf das Testturnier. Ebenso wie Nürnberg oder Straubing.

Schütz kritisierte die DEL-Verantwortlichen. Er wisse zwar, dass Kritik üben leicht sei und die DEL nicht einfach spielen könne, sagte der Nationalstürmer, meinte aber auch: „Man hat gesehen, dass die Kompetenz nicht da ist. Es waren viel zu wenig Lösungsvorschläge da. Man hätte es ernster nehmen müssen von Anfang an.“ DEL-Chef Gernot Tripcke hatte sich gegen Kritik gewehrt und gesagt, die Liga werde weiterhin alles für einen Saisonstart tun.

Schütz’ Vertrag bei Landshut enthält eine Ausstiegsklausel für den Fall eines Angebots aus einer höheren Liga. Haie-Kapitän Müller soll mit Beginn des offiziellen Trainingsbetriebs in Köln zurückkehren. Reimer wurde bis zum 30. November verliehen. Auch die Adler Mannheim fädelten ein Leihgeschäft ein. Bis zum 24. November gaben sie Stürmer Ben Smith an den schwedischen Topclub Rögle BK ab. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020