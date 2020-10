Play-offs fraglich

Neuss.Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) beschäftigt sich nach Informationen der „Eishockey News“ mit verschiedenen Optionen für den erhofften Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte. Ein Modell sieht eine Spielzeit mit den üblichen 52 Hauptrunden-Spieltagen vom 18. Dezember bis 7. Mai, aber ohne Play-offs vor. „Das ist eine Möglichkeit“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Fachzeitung. „Wenn wir in eine Saison gehen, wollen wir aber alle so lange wie möglich im Spielbetrieb halten.“

Auch ein Modell mit weniger Vorrundenspieltagen, dafür aber mit Play-offs soll dem Bericht zufolge nicht ausgeschlossen sein. Zudem werde über eine Aufteilung in eine Nord- und Südgruppe nachgedacht, um die Reisetätigkeit zu verringern.

Der Auftakt in die DEL-Saison 2020/21 wurde aufgrund der Coronavirus-Krise und deren Folgen bereits zweimal verschoben, ursprünglich war er bereits für Mitte September vorgesehen. Am 11. November soll nun ein Testturnier mit acht der 14 Clubs als Vorbereitung auf einen erhofften Saisonstart beginnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020