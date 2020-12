Red Bull München holt ersten Titel

Bremerhaven.Mit einem Erfolgserlebnis startet der EHC Red Bull München in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga. Vier Tage vor dem Saison-Eröffnungsspiel der DEL sicherte sich der Titelaspirant in einem Tor-Spektakel den Sieg beim Vorbereitungsturnier. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson gewann am Sonntag dank eines starken letzten Drittels das Endspiel bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven 7:5 (2:1, 2:4, 3:0).

Die Münchner führten mit 3:1, lagen vor dem Schlussdrittel 4:5 zurück und drehten die Partie noch. Nationalstürmer Dominik Kahun, aus der NHL ausgeliehen, trug mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Erfolg bei. Bremerhaven hatte im Halbfinale die Adler Mannheim aus dem Turnier geworfen. dpa

