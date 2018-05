Rückschlag in Dänemark lässt Sturm kalt

Anzeige

Herning.Marco Sturm weiß, was ihn erwartet. Der Neuanfang im deutschen Eishockey ist eine Mammut-Aufgabe. Das frühe und ernüchternde WM-Aus nach dem Olympia-Wunder zeigt, dass der begonnene Umbruch schwieriger ist als gedacht. Verzagen will der 39-Jährige deshalb nicht.

„Dann hätte ich den falschen Job“, sagte der Coach: „Ich habe einige Niederlagen und harte Phasen hinter mir, auch das wird mich nicht niederbringen“, sagte Sturm. Als Bundestrainer erlebt er in Dänemark erstmals einen Rückschlag. 2016 war er im WM-Viertelfinale, 2017 ebenso. Im Februar ließ der Final-Einzug von Pyeongchang die Erwartungen der Öffentlichkeit steigen. Jetzt folgte – nur zweieinhalb Monate später – mit einer neuformierten Auswahl das Vorrunden-Aus.

2019 soll bei der WM in der Slowakei aber die K.o.-Runde wieder das Ziel sein. Dafür müssen die Spieler Sturms System verinnerlichen, eingespielt sein und zu viele Ausfälle ausbleiben. Nach dem letzten Auftritt in Herning war Sturm erleichtert, dass der Druck vorbei ist. Auch an ihm haben die vergangenen Monate gezehrt. Besorgt verriet er noch nach dem 0:3 gegen Kanada, dass weitere Rücktritte nach dem Abschied der Leistungsträger Christian Ehrhoff, Marcel Goc und Patrick Reimer anstehen.