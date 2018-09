SAP gibt Münchner Arena Namen

Der Softwarekonzern SAP wird Namensgeber der neuen Sportarena in München. Das haben der deutsche Basketball-Meister FC Bayern und der dreifache deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München am Dienstag mitgeteilt. Die beiden Clubs sind die Hauptnutzer des Neubaus auf dem Olympiagelände in München.

„München ist die deutsche Sporthauptstadt, die Stadt der Meister, denn in der

