Seider zurück im Teamtraining

Kosice.Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat am Montag erstmals seit seiner Verletzung aus dem WM-Vorrundenspiel gegen die Slowakei (3:2) am vergangenen Mittwoch wieder trainiert. Der 18 Jahre alte Verteidiger der Adler Mannheim absolvierte mit sieben weiteren Feldspielern die freiwillige Einheit vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Finnland. Auch der angeschlagene NHL-Torhüter Philipp Grubauer stand mit auf dem Eis.

„Der Grubi sieht besser und besser aus“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach dem Training, deutete allerdings an, den Torhüter der Colorado Avalanche erst wieder im Viertelfinale am Donnerstag spielen zu lassen. „Ich will einfach, dass er komplett gesund ist“, sagte Söderholm. Dies gelte auch für einen möglichen Einsatz Seiders: „Wie bei Grubauer sollten wir bei ihm auch nicht zu viel riskieren.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019