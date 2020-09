Söderholm in Sorge

Füssen.Bundestrainer Toni Söderholm (Bild) macht sich angesichts der unsicheren Sachlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) große Sorgen. „Das wäre für die Spieler katastrophal“, sagte Söderholm am Dienstag zur Aussicht, dass die Saison coronabedingt möglicherweise abgesagt werden müsste. „Das wäre eine sehr schwierige Situation für die Nationalmannschaft.“

Söderholm arbeitet derzeit in Füssen mit einem Perspektivkader des Nationalteams. Wegen der Coronakrise hatte er das Nationalteam zuletzt beim Deutschland Cup im November 2019 betreut. „Man merkt, dass die Spieler sehr viel überlegen“, sagte der Finne weiter.

Die DEL will bis Freitag entscheiden, ob die Saison wie geplant am 13. November starten kann. Die meisten Clubs halten dies angesichts der aktuell geltenden Regelung, nur 20 Prozent der eigentlichen Hallenkapazitäten an Zuschauern zuzulassen, aus wirtschaftlichen Gründen nicht für möglich. Die Liga hatte deshalb zuletzt Hilfen und Zusagen aus der Politik gefordert.

Trotz der Coronakrise und der unsicheren Saison hält der Deutsche Eishockey Bund am Deutschland Cup Anfang November in Krefeld fest. Das traditionelle Vier-Nationen-Turnier soll vom 5. bis 8. November stattfinden. dpa

