Spielzeit voller Ungewissheit

Köln.Mehr geht nicht. Zum Start der bislang ungewöhnlichsten und riskantesten Saison in 26 Jahren DEL bietet die Deutsche Eishockey Liga das Attraktivste, was sie hat. Mit dem 228. Derby Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG startet die Liga am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) nach neunmonatiger Pause in die zweimal verschobene neue Saison. Mehr Tradition, mehr Prestige, mehr Rivalität zwischen zwei Teams gibt es in der DEL nicht. „Wie freuen uns riesig, dass es jetzt los geht. Wir haben monatelang darauf gewartet“, sagte Haie-Coach Uwe Krupp.

„Ich denke, dass die Sehnsucht und die Leidenschaft der Eishockey-Fans ungebrochen sind“, erklärte DEG-Sportchef Niki Mondt. Dies ist zumindest die große Hoffnung der Liga. Erst der Verzicht der Spieler auf teils 60 Prozent der Gehälter, Staatshilfen und das Einspringen von Gönnern und Sponsoren ermöglichte das Wagnis, in die neue Spielzeit zu starten. „Neun Monate hat die Liga pausiert, es wird Zeit, dass wir endlich starten“, sagte Schwenningens Sportchef Christof Kreutzer.

Keine Zuschauer, kurze Play-offs

Allerdings wird es eine Spielzeit ohne Zuschauer, mit verkürzter Hauptrunde und Play-offs und der ungewohnten Unterteilung in Nord- und Südgruppe, was die Infektionsgefahr durch weniger Reisen etwas einschränken soll.

Zumindest in das Bewusstsein der Öffentlichkeit kehrt die Liga zurück. MagentaSport zeigt das Derby frei empfangbar auch für Nicht-Abonnenten und -Telekom-Kunden. „Die Menschen haben wieder Lust auf Eishockey. Die Solidarität, die wir in den letzten Monaten erleben durften, hat uns gezeigt: Das Feuer der Kölner Eishockey-Fans brennt so hell wie eh und je“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Dabei hatten vor allem die Kölner um die Saison und ihren Standort gezittert. Bei keinem der anderen 13 DEL-Clubs ist die ohnehin immense Abhängigkeit von Ticketeinnahmen angesichts der geringen TV-Einnahmen so groß wie in Köln.

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke geht von einem Umsatzrückgang von 50 Prozent aus. Das sind rund 130 Millionen Euro aus. Neun Monate nach der notgedrungen abgebrochenen Spielzeit 2019/20 und angesichts einer komplett ohne Zuschauer geplanten neuen Saison gibt es natürlich Ängste. „Die Gefahr einer Entfremdung ist auf jeden Fall gegeben und sollte nicht außer Acht gelassen werden“, sagte Bremerhavens Manager Alfred Prey. Nur: Ohne Spielzeit 2020/21 – ein lange realistisches Szenario – wäre diese Befürchtung wohl noch größer geworden.

Die Frage bleibt aber, inwiefern während der Corona-Krise eine geregelte Saison möglich ist. „Es ist gut möglich, dass Spiele verschoben oder abgesagt werden müssen. Man wird auch nie genau wissen, welche Spieler einem für die nächste Partie zur Verfügung stehen“, sagte Mannheims Manager Jan-Axel Alavaara. Einen Vorgeschmack lieferten einige positive Corona-Fälle beim Vorbereitungsturnier, an dem lediglich acht der 14 Clubs teilnahmen. Berlin und Schwenningen mussten gar aus dem Turnier aussteigen. dpa

