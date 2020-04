Startschuss ungewiss

München.Die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen hat auch das Eishockey alarmiert. Bei einer Schalte zwischen dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sowie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL2 fand am Donnerstag ein erster Gedankenaustausch statt. Dabei wurden die Folgen der Entscheidung diskutiert, dass bis Ende August große Veranstaltungen untersagt sind. Nach dpa-Informationen resultierten aus der Konferenz aber noch keine Beschlüsse über Konsequenzen für das Eishockey.

Es werde demnach wie bisher mit einem Saisonauftakt in der DEL am 18. September geplant. Die Situation aufgrund der Corona-Pandemie soll weiter aufmerksam verfolgt werden. Am Mittwoch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August bekanntgegeben. Sollte der Rundenauftakt mit Zuschauern nicht möglich sein, würde der Saisonstart sehr wahrscheinlich verschoben.

Hopp: „Neue Herausforderungen“

Auch Daniel Hopp macht sich Gedanken darüber, was die Beschlüsse vom Mittwoch für die Adler Mannheim konkret bedeuten. „Das Datum 31. August stellt uns vor neue Herausforderungen“, sagt der Clubgesellschafter und Geschäftsführer der SAP Arena auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir warten noch auf die wortgenauen Regeln für Baden-Württemberg, wie der Begriff Großveranstaltung definiert wird.“

Auswirkungen habe die Entscheidung wohl auf die Saisonvorbereitung der Adler: „Wir müssen jetzt so planen, dass kein Testspiel vor Zuschauern im August in Mannheim stattfinden kann. Wir hoffen natürlich, dass im August ein geregelter Trainingsbetrieb durchgeführt werden kann. Dies alles kann dann zur Folge haben, dass wir – sofern Reisen erlaubt sind –, im Ausland Testspiele Spiele der Champions Hockey League absolvieren werden.“ cr/dpa

