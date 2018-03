„Trainer werde ich eher nicht“

Anzeige

Krefeld.Einen Monat nach Olympia-Silber hat Eishockey-Star Christian Ehrhoff seine Karriere beendet. Nach 19 wechselvollen Jahren war der Abschied für einen der größten deutschen Eishockey-Spieler emotional. Dass er vor der WM in Dänemark einen großen Umbruch im Nationalteam in Gang gesetzt hat, glaubt Ehrhoff nicht. „Ich wüsste von niemandem, der so einen Plan hat“, sagte der 35-Jährige im Interview. Der frühere NHL-Star und einst bestbezahlte Verteidiger der Welt spricht auch über seine Zukunftspläne, seine Erwartungen an die WM und den möglichen Wechsel von Bundestrainer Marco Sturm in die NHL.

Herr Ehrhoff, wie geht es Ihnen mit der Entscheidung?

Christian Ehrhoff wurde am 6. Juli 1982 in Moers ... Christian Ehrhoff wurde am 6. Juli 1982 in Moers geboren. Spielerkarriere: bis 2003 Krefeld Pinguine. 2003 - 2009 San Jose Sharks. 2009 - 2011 Vancouver Canucks. 2011 - 2014 Buffalo Sabres. 2014/2015 Pittsburgh Penguins. 2015/2016 Los Angeles Kings. 2016 Chicago Blackhawks. 2016 - 2018 Kölner Haie. DEL-Spiele: 314, NHL-Spiele: 862, A-Länderspiele für Deutschland: 118. Größte sportliche Erfolge: Deutscher Meister 2003, Stanley-Cup-Finalist 2011, Silbermedaillengewinner Olympia 2018. Der 35-Jährige stand im Jahr 2011 mit den Vancouver Canucks im Stanley-Cup-Finale. Dort verlor der Club aus Kanada gegen die Boston Bruins mit Dennis Seidenberg. Ehrhoff war zwischen 2010 und 2014 der bestbezahlte Eishockey-Verteidiger der Welt. Im Herbst 2016 kehrte er nach Deutschland zu den Kölner Haien in die Deutsche Eishockey Liga zurück. Bei den Winterspielen in Pyeongchang im Februar war er deutscher Fahnenträger bei der Schlussfeier. Ehrhoff ist verheiratet mit Farina und hat drei Töchter. Er ist eng befreundet mit Adler-Angreifer Marcel Goc, mit dem er bei den San Jose Sharks zusammenspielte.

Christian Ehrhoff: Mir geht es gut. Ich bin erleichtert, dass es raus ist. Mittlerweile geht es ein bisschen, aber das war schon sehr emotional. Als ich auf dem Eis die letzte Ehrenrunde gedreht habe und mich von den Fans verabschiedet habe, musste ich mit den Tränen kämpfen. Und als ich es den Jungs in der Kabine nach und nach erzählt habe, ist es aus mir rausgebrochen. Auch als ich den Text für den Rücktritt verfasst und meiner Frau vorgelesen habe, sind wir beide emotional geworden.