U 21 überzeugt gegen Niederlande

Offenbach.U-21-Europameister Deutschland hat im letzten Heimspiel des Jahres einen Prestigeerfolg bejubelt. Sieben Monate vor der EM-Endrunde in Italien und San Marino gewann die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gestern Abend verdient mit 3:0 (1:0) gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Niederländer. Vor 4813 Zuschauern in Offenbach erzielten Philipp Ochs per Handelfmeter (15. Minute), Abdelhamid Sabiri (58.) und Debütant Törles Knöll (80.) die Tore für den Titelverteidiger, der vor einem Monat sein Ticket gelöst hatte.

„Ich bin zufrieden. Nach der Systemumstellung in der Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen. Wir haben uns besser die Chancen erarbeitet. Insgesamt hat es viele gute Erkenntnisse gebracht“, sagte Kuntz, und Torschütze Knöll war nach seinem Premieren-Treffer überglücklich: „Es war mein Kindheitstraum, ein Tor für die eigene Nationalmannschaft zu erzielen. Ich bin sehr dankbar dafür.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018