Verbesserte Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Ostrau.Jahr für Jahr blickt Nordamerikas Eishockey-Elite nach Weihnachten einmal über die NHL hinaus. Die U-20-WM stößt in Kanada und den USA stets auf mehr Interesse als das A-WM-Turnier im Frühjahr. Beim Junioren-Turnier, das diesmal vom zweiten Weihnachtstag bis 5. Januar in Tschechien stattfindet, tummeln sich NHL-Stars von morgen. Die Spiele werden live im US- Fernsehen gezeigt und die Hallen sind voll mit NHL-Scouts. Mit dabei ist erstmals seit 2015 wieder eine deutsche Auswahl. Auch dies ist Ausdruck des Eishockey-Aufschwungs in Deutschland, den der DEB-Sportdirektor jährlich bei seinen Besuchen in Übersee spürt.

„Unsere Spieler sind dort definitiv ein größeres Thema geworden“, sagte Stefan Schaidnagel nicht ohne Stolz. Gerade erst war Schaidnagel mit Bundestrainer Toni Söderholm in den USA und Kanada, um die immer größere Gemeinde an deutschen NHL-Spielern zu besuchen. Zunehmend mehr werden die Spieler des deutschen U-20-Kaders Bestandteil der Gespräche.

Das gab es früher so nicht. Während das A-Team bis zum Amtsantritt von Söderholms Vorgänger Marco Sturm 2015 um den Anschluss kämpfte, galt der deutsche Nachwuchs als abgehängt. Dies hat sich geändert. Sturm führte das Nationalteam an die erweiterte Weltspitze heran und reformierte mit Schaidnagel die Nachwuchsarbeit. Das macht sich nun bemerkbar.

Draisaitl lobt Seider

Vor einem Jahr kehrte die U 20 um den damals aufstrebenden Verteidiger Moritz Seider in die A-Gruppe zurück. Seider wurde anschließend mit den Adler Mannheim Meister, spielte auch die Männer-WM im Mai in der Slowakei, war dort mit 18 Jahren bester deutscher Verteidiger und unterschrieb danach einen NHL-Vertrag bei den Detroit Red Wings. Die bereiten ihn gerade in ihrem Farmteam auf die Weltkarriere vor. „Ich traue ihm sehr viel zu. Er hat großes Talent. Dazu ist er ein Super-Junge. Er kann viel erreichen und wird seinen Weg gehen“, sagte NHL-Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl.

Seider ist wieder im U-20-Kader, er ist Vorbild. Den Weg von Seider und Draisaitl – noch vor zehn Jahren für einen Deutschen eine verwegene Träumerei – könnten künftig einige gehen. „Sein Weg ist das Musterbeispiel“, sagte John-Jason Peterka von Red Bull München. Peterka, dessen Vorname in der USA-Affinität seiner Eltern begründet ist, ist eines von vielen Talenten, deren Zukunft in der NHL liegt. Red-Bull-Kollege Justin Schütz, Mannheims Tim Stützle oder Dominik Bokk, dessen Rechte bereits bei den Carolina Hurricanes liegen, gehören auch dazu.

„Wir haben so ein gutes Team, wir brauchen keine Angst zu haben“, sagte Peterka selbstbewusst trotz der Gruppengegner Kanada, Russland, Tschechien und USA. „Wir können schon für die ein oder andere Überraschung sorgen“, meinte Peterka vor dem ersten Gruppenspiel am 27. Dezember gegen die USA. All deutschen Spiele sind live bei MagentaSport zu sehen.

Schaidnagel zuckt bei solchen Aussagen zusammen. „Eindeutig der Klassenerhalt“ sei das einzige Ziel: „Wir brauchen Nachhaltigkeit für die Zukunft.“ Je länger sich der deutsche Nachwuchs mit den Top-Nationen messen kann, desto mehr profitiert das Männer-Team, das bis 2026 verlässlich um WM-Medaillen spielen soll. Viele U-20-Spieler werden schon kurzfristig das Gerüst des A-Teams bilden. Peterka (17), Stützle (17) und Schütz (19) spielen wichtige Rollen in den DEL-Topteams München und Mannheim. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019