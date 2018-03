Videowand lahmgelegt

Anzeige

Pyeongchang.Die Videowand im Deutschen Haus hat bei der Abschlussfeier der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gelitten. Die Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang hatten Sektfontänen durch den Saal gespritzt, darunter litt die kostbare Technik. Die Videowand fiel zeitweise aus. Auch das Mikrofon des Moderators funktionierte nicht mehr, nachdem es mit Sekt übergossen wurde.

Das Deutsche Haus war während der Winterspiele in Pyeongchang Treffpunkt für Sportler, Funktionäre, Sponsoren und Medien. Eigentlich sollte es am Sonntag nicht mehr öffnen. DOSB-Chef Alfons Hörmann sorgte allerdings mit einem „präsidialen Beschluss“ dafür, dass das Haus eigens für die Feier der Eishockeyspieler noch einmal geöffnet wurde. In knapp zwei Wochen öffnet das auf einer Golfanlage gelegene Deutsche Haus wieder für die Paralympics. dpa