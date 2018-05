Warnung vor dem Absturz

Anzeige

Herning.Olympia-Silber war einmalig. Zehn Wochen nach dem dramatischen Finale von Pyeongchang ist das deutsche Eishockey zurück in der Realität und muss bei der Weltmeisterschaft in Dänemark sogar den Absturz in die Zweitklassigkeit fürchten. Gegen den klaren Außenseiter Südkorea benötigt die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm am Mittwoch (16.15 Uhr/Sport1) Punkte, um die Abstiegsgefahr zu vermeiden. Nur mit einem Sieg wird auch die theoretische Chance auf das dritte WM-Viertelfinale in Serie gewahrt. „Wir wussten, dass die WM eine große Herausforderung wird“, sagte der 39-jährige Sturm.

Der Umbruch im Nationalteam ist schwieriger als gedacht, das hat aber auch nachvollziehbare Gründe. Insgesamt 17 Ausfälle durch Rücktritte, Absagen und Verletzungen musste Sturm verdauen. Er muss die zurückgetretenen Leistungsträger Christian Ehrhoff (35), Marcel Goc (34) und Patrick Reimer (35) ersetzen. Ihr Fehlen hätte ein ansonsten komplettes Sensationsteam von Pyeongchang womöglich auffangen können, nicht aber das WM-Team mit nur zehn Silbergewinnern. Derart zahlreiche Ausfällen hatte selbst Sturm nicht einkalkuliert.

Dass die Meisterentscheidung in der Deutschen Eishockey Liga für München erst im siebten Finale gegen Berlin fiel, machte die Zusammenstellung des Kaders und die Vorbereitung noch komplizierter. „Es ist in letzter Zeit vieles zusammengekommen. Es war auch nicht alles so geplant, wie wir aufgestellt sind“, sagte Sturm. Verbandschef Franz Reindl nannte auch „Erschöpfungszustände“ als Grund für die Absagen. „Die, die da sind, wollen unbedingt spielen. Das ist doch besser, als angeschlagene Spieler zu überreden, mitzufahren.“