Wild Wings richtig sauer

Villingen-Schwenningen.Die Bekanntgabe des Wechsels von Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier (Bild) zu den Grizzlys Wolfsburg hat bei den Schwenninger Wild Wings für mächtig Ärger gesorgt. Geschäftsführer Christoph Sandner übte am Freitag scharfe Kritik am Wolfsburger Sportchef Karl-Heinz Fliegauf. Entgegen der Absprache habe Fliegauf den Transfer bereits während des Duells am Donnerstagabend bekanntgegeben, teilten die Wild Wings mit.

Das sei „nicht nur unprofessionell, sondern ein absoluter Vertrauensbruch“, sagte Geschäftsführer Sandner in einer Mitteilung. „Als erfahrener Manager und noch dazu als Vorsitzender der Sportkommission der DEL sollte Karl-Heinz Fliegauf seiner Verantwortung gerecht werden, die Regeln beachten“, heißt es weiter: „Vertrauenswürdigkeit und Loyalität sieht anders aus.“ Fliegauf war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Strahlmeier verlässt nach vier Jahren die Wild Wings, die womöglich als Tabellenletzter die Saison in der Deutschen Eishockey Liga beenden. In Wolfsburg unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Die Niedersachsen reagierten mit der Verpflichtung auf den Weggang von Schlussmann Felix Brückmann. Der 29-Jährige kehrt nach Mannheim zurück. Für die Adler absolvierte er zwischen 2008 und 2014 47 DEL-Partien. dpa (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020