„Wir sind noch nicht satt“

Im anderen Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Schweden und die USA gegenüber (15.15 Uhr). Die Schweizer mischen als einzige kleinere Nation noch mit und träumen von der zweiten WM-Medaille seit 1953.

Schnell werden Erinnerungen an 2013 wach, als famose Eidgenossen mit dem Finaleinzug in Schweden verzückten. Auch wenn ihnen der erste WM-Titel gegen den Gastgeber verwehrt geblieben war, hatten sie ihr ganzes Land in kollektive Ekstase versetzt. Damals besiegten sie auf ihrem Weg mit neun Siegen in zehn WM-Spielen Kanada.

Diesmal hatte im Viertelfinale wenig für die Schweiz gesprochen. Auch die Deutschen hatten in der Vorrunde die Finnen zwar mit dem 3:2 nach Verlängerung erstmals seit 25 Jahren überrascht. Die Schweizer hatten aber gar seit 1972 keinen WM-Sieg gegen den zweimaligen Champion gefeiert. Dann legten am Donnerstagabend im beschaulichen Herning drei Treffer durch Enzo Corvi, Joël Vermin und Grégory Hofmann in weniger als vier Minuten im Mitteldrittel die Basis für den Jubel. Von „magischen 235 Sekunden“ schrieb die Schweizer Nachrichtenagentur sda. „Ein großer Sieg für die Schweiz“, sagte Kapitän Raphael Diaz. Sind die Schweizer tatsächlich gut genug für den nächsten Coup? Die drei Erfolge in bislang 30 WM-Duellen mit Kanada stammen aus den vergangenen acht Jahren. Und vor dem 5:4 nach Verlängerung im Prestigeduell mit den Russen quälte sich der Favorit in der Vorrunde.

Die Eidgenossen müssen allerdings Topstar McDavid stoppen, der in Edmonton Teamkollege von Leon Draisaitl ist. Gegen die Sbornaja bereitete er drei Tore, darunter auch den Siegtreffer durch Ryan O’Reilly, vor. „Er ist einer der besten Spieler der Welt“, schwärmte der kanadische Trainer Bill Peters. „Ich versuche immer noch herauszufinden, wie man mit dem Puck so schnell sein kann.“

