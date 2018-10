WM-Generalprobe gegen die USA in Mannheim

Bundestrainer Marco Sturm und das DEB-Team erwarten die USA. © dpa

Mannheim. Den Eishockeyfans in der Region steht ein echter Leckerbissen ins Haus: Am 7. Mai 2019 bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel in der Mannheimer SAP Arena - hochkarätiger Gegner um 19 Uhr sind die USA. „Wir freuen uns, gegen einen solch attraktiven Gegner kurz vor der Weltmeisterschaft antreten zu können. Es wird unsere Generalprobe, ehe wir in die Slowakei reisen“, zeigte sich Bundestrainer Marco Sturm hochzufrieden mit Gegner und Spieltermin.

In Mannheim ist das DEB-Team bereist zum 22. Mal zu Gast - und auch bei Daniel Hopp, dem DEB-Vizepräsidenten und Geschäftsführer der SAP Arena herrscht Spannung vor dem Duell. „Wir freuen uns sehr, die DEB-Auswahl wieder in Mannheim begrüßen zu dürfen. Die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang war ein Meilenstein für das deutsche Eishockey und hat das Interesse an unserem tollen Sport nachhaltig gesteigert. Mit dem Team USA wird eine große Eishockeynation auf die Mannschaft von Marco Sturm treffen“, sagte Hopp.

Drei Tage später beginnt die WM in der Slowakei. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm greift dabei am 11. Mai gegen Aufsteiger Großbritannien ein. Testspielgegner USA ist am 19. Mai ebenfalls Vorrundengegner. Zudem trifft Deutschland auf Dänemark, Frankreich, Gastgeber Slowakei, Kanada und Finnland. Der letzte deutsche Erfolg gegen die USA datiert von vor einem Jahr, beim Deutschland-Cup in Augsburg siegte das Sturm-Team mit 5:1. Im letzten Duell bei der WM 2018 in Dänemark gewannen die USA in der Gruppenphase mit 3:0.

Karten für das Testspiel gegen die USA gibt es in allen Preiskategorien (8 bis 42 Euro) im Internet unter www.deb-online.de/tickets oder www.saparena.de sowie telefonisch unter 0621/18 190 333 oder 01806 - 99 22 01. Außerdem im Ticketshop der SAP Arena und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (sko)

