WM in der Schweiz akut gefährdet

Wien/Zürich.Auch in Österreich ist die Eishockey-Saison am Dienstag vorzeitig abgebrochen worden. Für die Fans könnte dies bedeuten, dass die Spielzeit 2019/20 damit so früh wie nie ganz zu Ende ist. Denn auch die Weltmeisterschaft in der Schweiz steht derzeit auf der Kippe. Im Mai soll eigentlich in Zürich und Lausanne der jährliche Weltmeister gekürt werden. Ob die WM wie geplant stattfinden kann, ist mehr denn je fraglich. Mit einer Entscheidung wird noch im März gerechnet.

Bereits abgesagt worden ist die WM der Frauen in Kanada. Die Titelkämpfe sollten am 31. März mit den Austragungsorten Halifax und Truro eröffnet werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020