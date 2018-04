WM ohne Endras

Anzeige

München.Mit NHL-Jungstar Leon Draisaitl, aber ohne mindestens neun Olympia-Silbergewinner von Pyeongchang muss Deutschland bei der WM im Mai den Eishockey-Hype bestätigen. Der Ausnahmestürmer der Edmonton Oilers ist einer von acht neuen Spielern, die Bundestrainer Marco Sturm für die Testspiele gegen Frankreich am Donnerstag in Wolfsburg und Samstag in Berlin in den Kader berief. „Ich bin besonders stolz, jetzt im Team des olympischen Silbermedaillengewinners zu stehen“, sagte Draisaitl.

Von Dienstag an bereitet sich das Nationalteam in Berlin auf die nächsten Tests vor. Ob der 22-Jährige auch am Donnerstag bereits spielen wird, ist aber noch unklar. „Wir müssen zunächst schauen, in welcher Verfassung er sich befindet“, sagte Sturm.

„Ein paar andere vor ihm“

Etwas überraschend fehlt im veränderten Aufgebot auch Torhüter Dennis Endras (Mannheim). Auf den 32-Jährigen verzichtet Sturm bei der WM bewusst. „Dennis hat einfach eine Einladung verdient, wenn er auch spielt. Momentan sind ein paar andere vor ihm. Ihn sitzen zu lassen, das tue ich einem älteren Spieler, der so viel fürs deutsche Eishockey getan hat, nicht an“, sagte Sturm zu seinem Verzicht auf den besten Spieler der WM 2010. Endras erklärte: „Natürlich ist es schade, dass ich nicht dabei bin. Aber die Entscheidung treffen die Verantwortlichen wie Torwarttrainer Patrick Dallaire und letztendlich der Bundestrainer. Das werde ich immer akzeptieren.“