Effizienter mit moderner Technik

Wichtig ist es also, dass die neue Heizung bei der Inbetriebnahme auf den eigenen Bedarf angepasst wird. Dazu gehören der hydraulische Abgleich, das Einstellen der Heizkurve, der Austausch der Heizungspumpe, das Dämmen der Heizungsrohre und gegebenenfalls der Einbau voreinstellbarer Thermostatventile.

Sind für den Umstieg bauliche Veränderungen nötig?

Wegen der niedrigen Abgastemperaturen, die bei der Brennwerttechnik entstehen, muss der Schornstein umgerüstet werden. „Die Abgase sind zu kühl, um aus eigener Kraft im Schornstein nach oben zu steigen“, erklärt Alexis Gula vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Die Durchmesser der alten Schornsteine sind zu groß, da sie einst für Heizungen mit Abgasen von 140 Grad und mehr ausgelegt wurden. Das heiße Gas wurde durch den Kamineffekt nach oben gezogen.

Heute hat das Abgas moderner Brennwertheizungen nur maximal 80 Grad. „Da reicht der Auftrieb nicht mehr aus, um bis ganz nach oben zu kommen“, so Wagnitz. Also muss es mit Hilfe eines Gebläses nach oben gepustet werden. „Und in den Schornstein wird eine neue Abgasleitung eingezogen, die einen wesentlich geringeren Querschnitt hat.“ Während ältere Schornsteine einen Innendurchmesser von 14 bis 20 Zentimetern hatten, genügt für moderne Heizungen in einem Einfamilienhaus laut Gula die Hälfte. Wie groß der Querschnitt der neuen Rohre sein muss, hängt aber auch vom verwendeten Brennstoff ab. Flüssige und gasförmige Brennstoffe brauchen 6 bis 10 Zentimeter.

Was ist denn nun effizienter – Öl oder Gas?

„Gasheizungen sind auf dem Papier etwas effizienter als Ölheizungen“, sagt Wagnitz. Ihr Wirkungsgrad liegt bei 109 Prozent, der von Öl-Brennwertheizungen bei 103 Prozent. „Je mehr Wasserdampf entsteht, desto höher ist der Brennwert“, so Wagnitz. Da Erdgas mehr Wasserstoff enthält als Öl, ist beim Gas der Brennwerteffekt größer.

Dass Wirkungsgrade über 100 Prozent erreicht werden – was physikalisch eigentlich unmöglich ist – liegt an der Technik der Heizungen. „Weil Brennwertgeräte auch die Wärmeenergie in den Abgasen nutzen, liegen die Wirkungsgrade über dem Heizwert“, erklärt Marcus Weber von der Beratungsgesellschaft co2online. „Richtiger wäre es, als Berechnungsgrundlage den Brennwert des Energieträgers als 100-Prozent-Marke anzusetzen.“

Als Brennwert bezeichnet man die gesamte im Energieträger vorhandene Energie, also sowohl den Energieertrag aus der Verbrennung als auch den Wärmegewinn aus der Kondensation der Abgase. So ergeben sich Nutzungsgrade bei Brennwertgeräten von 94 bis 96 Prozent. „Wenn man den Bezugspunkt auf den Brennwert setzt, also auf die maximal nutzbare Energiemenge, dann sind beide Techniken in etwa gleich effizient“, sagt Wagnitz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018