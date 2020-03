Bunte Brotpause statt dröger Stulle

Berlin.Geschnitztes Obst und Gemüse, Würstchen mit lustigen Augen, Brote und Käse in Sternchenform und herzförmige Eier, hübsch verpackt in bunten Boxen mit vielen kleinen Unterfächern. Die gute alte Stulle in der klassischen Brotdose hat ausgedient, zumindest bei Fans von sogenannten Bento-Boxen. Einige von ihnen zeigen gern im Internet Fotos von wahren Kunstwerken, die sie ihren Kindern mitgeben oder für die eigene Pause vorbereiten.

Kurse für Eltern

Bento, das steht für viele kleine Speisen in einer Box. Der Trend kommt aus Japan. Eltern lernen dort sogar in Kursen, wie sie Fisch, Reis, Gemüse & Co. für ihre Kinder möglichst geschmackvoll anrichten. „In Japan ist Bento Alltag. In jedem noch so kleinen Bahnhof kann man fertige Boxen kaufen“, sagt Katrin Tiede. Die Inhaberin eines japanischen Lebensmittel- und Feinkostladens in Berlin bietet neben Boxen auch Bento-Kochkurse an. „Zu mir kommen Angestellte, Arbeiter und Handwerker, die einfach einmal etwas anderes wollen als das typische Pausenbrot“, sagt sie.

Das kommt auch Nicole Zahran nicht mehr in die Box. Sie gestaltet jeden Morgen für ihre beiden Kinder liebevolle Mahlzeiten. „Die Art, wie wir unsere Kinder ernähren hat einen neuen Punkt erreicht hat – Essen soll nicht nur gesund sein, sondern möglichst auch ästhetisch angerichtet sein und alle Sinne ansprechen“, sagt die 37-jährige Berlinerin. Außerdem habe sie bereits viel Lehrgeld gezahlt, wenn verschmähte Stullen abends im Müll landeten. Die dreifache Mutter Sabine Elvert aus Stahnsdorf in Brandenburg gründete 2016 eine Facebook-Gruppe für Boxenfreunde. Inzwischen hat die Gruppe fast 20 000 Mitglieder.

Kritik kommt von Fernsehköchin Sarah Wiener. Sie warnt vor der Verniedlichung der Lebensmittel. „Appetitlich muss es natürlich aussehen und klar kann man auch mal kreative Esswerke kreieren. Aber: ein lustiges Gesicht, eine tolle Schnitzerei, Fantasienamen setzen falsche Anreize“, sagt sie. „Die Kinder sollen Brote, Obst und Gemüse doch essen wollen, weil sie ihnen schmecken und sie ihren Körper nähren wollen - nicht, weil sie da ein Wurstpanda anschaut, der die Bedeutung unserer Lebensmittel karikiert.“ dpa

