Obst und Gemüse gut kombiniert

Bonn/Berlin.„Fünf am Tag“ lautet die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Sachen Gemüse und Obst. Konkret damit gemeint ist: täglich fünf Portionen essen – und zwar mehr Gemüse als Obst. Mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst sollten es sein. Das Maß für die Portion ist dabei die eigene Hand. So ergeben sich Mengen, die zu Alter und Körpergröße passen. Für Erwachsene heißt das: 400 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst täglich. Neben dem Wieviel ist aber auch das Was entscheidend.

Gemüse und Obst sind deshalb so gesund, weil sie den Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen versorgen. Außerdem haben sie wenig Kalorien, sind sättigend und senken das Risiko für Herz-Kreislauf- und andere Erkrankungen.

Aus dem Tiefkühlfach Frisch muss Obst oder Gemüse nicht unbedingt sein, sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung. Er erklärt: „Tiefkühl-Obst und -Gemüse wird direkt nach der Ernte schockgefrostet – deshalb sind darin noch viele Vitamine enthalten.“ Wer zum Beispiel Brokkoli stattdessen mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahrt, muss mit einem Nährstoffverlust rechnen.

Aber nicht nur Möhre, Apfel und Co. gelten bei der Fünf-am-Tag-Regel als eine Portion. Hülsenfrüchte zum Beispiel zählen auch zum Gemüse, erklärt Silke Restemeyer von der DGE. „Hülsenfrüchte enthalten besonders viele Ballaststoffe und hochwertige pflanzliche Proteine.“ Gelegentlich kann eine Portion auch als Saft oder Smoothie – am besten frisch gemixt – verzehrt werden. Auch eine halbe Handvoll Trockenfrüchte oder ungesalzene und ungeröstete Nüsse gilt als Obstportion.