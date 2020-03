Von billig bis edel

Berlin.Je süßer, desto besser – nur selten wird ein Lebensmittel für seinen Zuckergehalt gelobt. Doch genau darauf sind die Tester der Stiftung Warentest bei ihrem Balsamico-Test scharf gewesen. Denn die Süße spricht für einen hohen Traubenmostanteil, der bei der Essigspezialität aus Modena in Italien erst so richtig die Frucht-, Most- und Malzaromen hervorbringt.

Diesem Anspruch wird aber nicht mal jede zweite Essigspezialität gerecht, urteilt die Stiftung Warentest nach einem Test von 27 Produkten. Geschmacklich wie preislich liegen Welten zwischen den Balsamici.

Einseitig saurer Geschmack

So wurden Edelvarianten für 52 und 120 Euro pro Liter mit „gut“ bewertet – für gerade mal je 1,98 Euro pro Liter gibt es jedoch bei Kaufland und Aldi Süd ebenfalls mit „gut“ bewertete Tropfen, die den Warentestern zufolge für eine Vinaigrette taugen.

Insgesamt schnitten elf Balsamici mit der Note „gut“ ab. Die Hauptkritikpunkte bei den 13 „befriedigenden“ und drei „ausreichenden“ Sorten waren ein einseitig saurer Geschmack, Essigester-Geruch, mangelhafte Deklaration und ein geringer Traubenmostanteil. tmn

